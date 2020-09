Z ruchem społecznym nie udało mi się wprowadzić do Sejmu tylu posłów, aby wymusić zmiany ustrojowe w zamian za danie większości w Sejmie którejś z dużych partii; jestem zmuszony do szukania nowych narzędzi, bo spontan z 2015 r. skończył się po wyborach parlamentarnych - mówi PAP o nowej partii Paweł Kukiz. Jak dowiedziała się PAP, Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię K'15 Pawła Kukiza. Teraz sąd czeka na stwierdzenie prawomocności tej decyzji.

Paweł Kukiz / Piotr Szydłowski / RMF FM

W rozmowie z PAP Paweł Kukiz podkreśla, że założenie partii dla niego wiąże się z dwiema kwestiami. Po pierwsze jest to kolejne narzędzie do tego, abym mógł walczyć o swoje postulaty, czyli nadanie każdemu obywatelowi indywidualnego, biernego prawa wyborczego, obligatoryjne referenda, sędziów pokoju, ustawy antykorupcyjne i antysitwowe - mówi polityk.

Ponieważ z ruchem społecznym, spontanicznym działaniem, bez struktur, nie udało mi się wprowadzić do Sejmu tylu posłów, aby wymusić zmiany ustrojowe w zamian za danie większości w Sejmie którejś z dużych partii, jestem zmuszony do szukania nowych narzędzi, bo ten spontan z 2015 skończył się wkrótce po wyborach parlamentarnych - zauważył Kukiz.



Zaznaczył jednak, że nie rezygnuje ze swojego stowarzyszenia. Tworzę tę formułę partyjną dlatego, że partie mają w wielu sytuacjach uprzywilejowaną pozycję np. w przypadku pozyskiwania pieniędzy na działalność w postaci subwencji czy zbierania podpisów po ogłoszeniu terminu wyborów, a więc partie mają uprzywilejowaną pozycję w procesie wyborczym - podkreślił Kukiz.



Drugim aspektem, o którym mówi Kukiz przy okazji zakładania partii, jest kwestia tożsamościowa. Ludzie są przekonani, że skoro startowałem w wyborach z list PSL, to znaczy że zapisałem się do tej partii. Dostaną więc wyraźny sygnał, że K’15 jest odrębnym, niezależnym bytem funkcjonującym obok PSL i Unii Europejskich Demokratów w ramach Koalicji Polskiej. Koalicji, którą łączy porozumienie na realizację kilkunastu wspólnych postulatów, ale w ramach której każdy z partnerów posiada autonomię decyzyjną w przypadku głosowań nie dotyczących porozumienia programowego - podkreślił polityk.



Obecnie Kukiz'15 współtworzy z PSL w Sejmie klub Koalicja Polska. Zasiada w nim szóstka posłów związanych z ruchem. Oprócz samego lidera także były wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, wiceszef klubu Jarosław Sachajko, posłowie Paweł Szramka i Stanisław Żuk oraz posłanka Agnieszka Ścigaj.



Paweł Kukiz powołał ruch Kukiz'15 przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. Wcześniej w wyborach prezydenckich Kukiz zajął trzecie miejsce, zdobywając 20,8 proc. głosów. W wyborach do Sejmu w 2015 r., ugrupowanie jako komitet wyborczy wyborców również zajęło trzecią pozycję, uzyskując 8,81 proc. głosów.