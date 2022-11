Niemcy wydają się zaskoczeni zmianą decyzji ws. przyjęcia przez Polskę baterii Patriot. Przeniesienie niemieckiego systemu obrony przeciwrakietowej na wschodnią granicę Polski zaproponowała niemiecka minister obrony po tragedii z Przewodowa. Nasz resort obrony widziałby jednak patrioty na Ukrainie. To z kolei jest niemożliwe, bo jak tłumaczył w internetowym Radiu RMF24 Robert Pszczel, były szef biura informacji NATO w Moskwie, oznaczało by to, że sojusz jest obecny w sensie wojskowym w Ukrainie, a na to nie ma zgody.