Jest śledztwo w sprawie oszustwa w policyjnej szkole w Legionowie, w związku z uzyskiwaniem wsparcia z jednego z policyjnych funduszy socjalny przez członkinie komisji rozpatrującej wnioski - dowiedział się reporter RMF FM. Prokuratura powierzyła prowadzenie postępowania Biurze Spraw Wewnętrznych.

Zdj. ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Według prokuratury doszło do wyłudzenia i próby wyłudzenia co najmniej kilku tysięcy złotych. To wstępne ustalenia.

Jak usłyszał nasz dziennikarz, zakwestionowano wnioski o refundacje niektórych usług medycznych, na które wsparcie z tzw. funduszu prewencyjnego się nie należało. Wątpliwości budzi też zakup sprzętu gospodarstwa domowego.

Do wyjaśnienia jest czy szefowa i członkini komisji same przyznawały sobie nienależne wsparcie.

Przewodnicząca komisji podczas rozmowy z RMF FM zapewniała, że wszelkie wnioski o pomoc były rozpatrywane zgodnie z procedurami. Nie została złamana żadna procedura jeśli chodzi o fundusz prewencyjny - mówiła.