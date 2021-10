W całym kraju niedziela będzie pogodna i bez opadów - prognozuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Michał Ogrodnik.

Zdj. ilustracyjne / Magdalena Partyła-Wójcik / RMF FM

Według prognozy IMGW niedziela będzie ostatnim dniem polskiej złotej jesieni w całym kraju. W poniedziałek nad zachodnie krańce Polski wejdzie niż z opadami deszczu.

Niedziela będzie jeszcze bardzo ładnym dniem w całym kraju. Zachmurzenie małe lub umiarkowane będzie na zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze niebo będzie bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura maksymalna powietrza w ciągu dnia wyniesie od 14 stopni Celsjusza na północy przez 16-17 stopni w centrum do 18 na południu - powiedział Michał Ogrodnik z IMGW.



Na południu będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany. Na terenach podgórskich w porywach może osiągać do 60 km/h. W wysokich partiach Tatr porywy wiatru dojdą do 120 km/h.