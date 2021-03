Polska Press poinformowała, że 1 marca 2021 roku podpisana została umowa kupna spółki przez PKN Orlen. Oznacza to, że koncern jest już formalnym właścicielem Polska Press, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Orlen.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek / Radek Pietruszka / PAP

W komunikacie napisano, że rezygnację ze stanowiska złożyła prezes Polska Press Dorota Stanek. Zarząd spółki pozostaje więc trzyosobowy i tworzą go wiceprezes Dariusz Świąder, Magdalena Chudzikiewicz i Paweł Fąfara.

Jak podkreśliła Polska Press, Dorota Stanek była z nią związana od 1996 roku, a stanowisko prezesa zajmowała od 2004 roku.

Chcę podziękować wszystkim, z którymi pracowałam przez ostatnie 25 lat. Razem zbudowaliśmy firmę, która jest jedną z największych grup medialnych w Polsce, a jej serwisy internetowe są w czołówce polskiego internetu. Przeszliśmy długą drogę transformacji cyfrowej i jestem dumna z tego, co udało nam się osiągnąć - powiedziała Stanek, cytowana w komunikacie Polska Press.

Planujemy duże inwestycje w Polska Press, których efektem będzie jej dalszy rozwój w ramach Grupy Orlen. Historia naszej akwizycji najlepiej pokazuje, że do każdego biznesu podchodzimy w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny - zapewniła rzeczniczka Orlenu Joanna Zakrzewska. Podziękowała jednocześnie w imieniu zarządu PKN Orlen Dorocie Stanek za "dotychczasową pracę i działania ukierunkowane na budowanie wartości spółki".

Płocki koncern o złożeniu oferty kupna Polska Press poinformował 7 grudnia 2020 roku. Orlen podkreślił wtedy, że "akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów".

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek stwierdził, że dostęp do 17,4 mln użytkowników portali zarządzanych przez Polska Press wzmocni sprzedaż Grupy Orlen, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data. Orlen podkreślał także, że Polska Press to jeden z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł, posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych, które funkcjonują w 15 z 16 województw. Orlen podał, że portfolio wydawnictwa to także 500 witryn online.

Według płockiego koncernu, możliwe będzie utworzenie nowych modeli biznesowych dzięki temu, że Polska Press ma bazę wiedzy na temat preferencji klientów, prowadzonych transakcji czy wartości koszyka w odniesieniu do grupy 60,07 proc. użytkowników internetu w Polsce.

Orlen wskazał, że tworzenie własnych platform komunikacyjnych, jako wsparcie dla działalności biznesowej i dotarcie do nowych klientów, przez firmy to światowy trend, który obserwujemy już od lat.

Na początku lutego 2021 roku na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen zgodził się Prezes UOKiK.