Urząd wojewódzki w Opolu zaskarżył niezrzeszonego posła Janusza Sanockiego, który przedwczoraj zniszczył barierkę na terenie urzędu. Doszło wtedy do awantury, a wezwani na pomoc policjanci wyprowadzili posła z budynku. Gdy pokazał legitymację poselską, został zwolniony. Swoje zachowanie określił jako bunt obywatelski przeciwko ograniczaniu prawa do swobodnego dostępu do urzędników. Parlamentarzyście grozi do pięciu lat więzienia.

