Nieudana próba szantażu w Opolu. Dwóch mężczyzn próbowało w ten sposób wyłudzić pieniądze. Obaj wpadli w policyjną zasadzkę.

Na początku miesiąca jeden z mieszkańców Opola odebrał tajemniczy telefon. Nieznany mu mężczyzna próbował go szantażować. Twierdził, że ma dokumenty, które mogą skompromitować prawną i rodzinną sytuację 59-latka. Dokumenty miały być zwrócone, jeśli mężczyzna w umówionym miejscu opłaci okup.



Mieszkaniec Opola skontaktował się z policjantami, a ci przygotowali zasadzkę.



Do wręczenia okupu na jednym z parkingów nie doszło. Policja zatrzymała 2 szantażystów z Opola i ze Śląska. Obaj przyznali się do winy. Żadnych kompromitujących dokumentów mieć nie mogli, bo nie znali szantażowanego mężczyzny i wybrali go przypadkowo.