​Co roku do mórz i oceanów trafia ok. 640 000 ton tzw. sieci widm - wynika z oficjalnych danych. Są to stare porzucone lub zagubione na skutek zdarzeń losowych narzędzia połowowe, które po zatonięciu nadal kontynuują łapanie ryb, a tym samym stanowią zagrożenie dla ekosystemu morskiego. Część takich sieci wkrótce zniknie z Bałtyku.

