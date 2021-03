Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed opadami śniegu do jutrzejszego poranka będą obowiązywać na południu województwa śląskiego i Małopolski. Chodzi o okolice Żywca, Cieszyna, Nowego Sącza i Nowego Targu.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymon Ogórek przekazał, że wtorkowy wieczór nie będzie odbiegał od tego, co w pogodzie działo się w ciągu dnia. Nie ma dynamiki w pogodzie. Będzie dość pochmurnie z rozpogodzeniami na wschodzie i na północnym wschodzie. Na zachodzie prognozowany jest słaby deszcz, słaba mżawka. Przelotne opady deszczu możliwe są także na południu kraju, a w obszarach podgórskich cały czas będą występować opady śniegu - powiedział synoptyk.

Ze wstępnych prognoz wynika, że wieczorem w całym kraju termometry wskazywać będą dodatnią temperaturę. Na wschodzie ok. 2 stopni, a na zachodzie ok. 8 stopni. Natomiast w nocy temperatura spadnie w niektórych obszarach poniżej zera.

Na południu Podlasia, województwa lubelskiego i krańcach wschodnich mazowieckiego, a także w województwie podkarpackim temperatura spadnie lokalnie do ok. 6 stopni poniżej zera. Nie powinno być jednak ślisko, bo prognozowane opady są symboliczne, więc ujemna temperatura nie powinna znacząco utrudnić sytuacji na drodze - podał Szymon Ogórek.

Trudne warunki drogowe mogą za to panować w południowych częściach województw śląskiego i małopolskiego - tam prognozowane są opady śniegu. W niektórych miejscach może spaść od 5 do 10 cm białego puchu. Alerty obowiązują do godziny 8 rano w czwartek.

IMGW ostrzega też, że nocą miejscami mogą utworzyć się mgły, które utrzymają się do rana.