Były rzecznik prezydenta Lecha Kaczyńskiego Maciej Łopiński zostanie pełniącym obowiązki szefem TVP – dowiedział się nieoficjalnie Onet.

Maciej Łopiński podczas inauguracji Kongresu 590 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w podrzeszowskiej Jasionce / Darek Delmanowicz / PAP

Według informacji portalu, decyzja rady nadzorczej pojawi się jeszcze dziś. Łopiński miał być przeciwny usunięciu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP.

W piątek wieczorem prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. Kilka godzin przed konferencją Jacek Kurski ogłosił, że "w imię dobra Telewizji Polskiej oddaje się do dyspozycji prezydenta".

W briefingu w Pałacu Prezydenckim wziął też udział przewodniczący Rady Mediów Narodowych, Krzysztof Czabański. Podziękował prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu za "prowadzenie Telewizji Polskiej w trudnych warunkach na rynku medialnym", po czym poinformował o zarządzeniu głosowania Rady Mediów Narodowych nad jego odwołaniem. Czterech z pięciu członków Rady zagłosowało za odwołaniem Kurskiego.

Oficjalnego ogłoszenia dymisji Jacka Kurskiego do tej pory nie było. Według Onetu, sprawa się opóźnia, bo Kurski walczy o zachowanie wpływów w TVP. Portal przypomina, że polityk odchodząc z telewizji może liczyć na ok. 100 tys. zł brutto. Warunkiem ich otrzymania jest nienaruszenie "podstawowych obowiązków wynikających z umowy". Z kolei "Fakt" informował, że Kurski może dostać nawet 330 tys. zł brutto odprawy, bo ma też otrzymać pieniądze tytułem półrocznego zakazu konkurencji.



