Kancelaria Premiera nawiązuje współpracę między innymi ze sportowcami i internetowymi influencerami, którzy będą promowali szczepienia przeciw Covid-19 - dowiedział się nasz dziennikarz.

Kancelaria Premiera rusza z akcją promującą szczepienia. Zdjęcie ilustracyjne / Elyxandro Cegarra / PAP/PANORAMIC

Na liście osób, które będą zachęcały do zaszczepienia się, jest już ponad 50 nazwisk. Są to m.in. olimpijczycy, skoczkowie, piłkarze, siatkarze i koszykarze.



Zespół w Kancelarii Premiera odpowiedzialny za akcję szczepień, chciałaby, żeby nasza reprezentacja w piłce nożnej, jeden z meczów rozegrała w koszulkach zachęcających do szczepień.



Z kolei seniorów do zaszczepienia się, ma zachęcać 97-letni Witalis Skorupka, żołnierz AK, uczestnik Akcji Burza.



Jak się zaszczepić?

Będą trzy kanały, którymi będzie można się umówić na konkretny termin szczepienia: przez internet, telefonicznie dzwoniąc pod numer 989 lub we własnej przychodni - powiedział w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Zaznaczył, że jednocześnie dojdzie wtedy do umówienia wizyty na drugą szczepionkę.



Potem dzień przed wizytą zarówno pierwszą, jak i drugą przychodzi jeszcze SMS z informacją przypominającą o tej wizycie i o szczepieniu - zaznaczył Dworczyk.



Od 18 do 22 stycznia szczepieni będą mieszkańcy DPS; od 15 stycznia możliwość umawiania na szczepienia seniorów powyżej 80 roku życia, a od 22 stycznia seniorów powyżej 70 roku życia; 25 stycznia ruszają szczepienia populacyjne dla wszystkich powyżej 70 roku życia.



W perspektywie końca lutego będziemy mieli prawdopodobnie zaszczepioną w pełni, czyli już po podaniu drugiej dawki szczepionki, zdecydowaną większość chętnych medyków - poinformował w powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Sondaż dla RMF FM i "DGP": Kto najszybciej powinien zostać zaszczepiony przeciw Covid-19?

Lekarze i personel medyczny, nauczyciele oraz seniorzy - te grupy najszybciej powinny zostać zaszczepione przeciwko koronawirusowi. To wniosek z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

W najnowszym badaniu ankietowani byli pytani o to, kto ich zdaniem powinien być uprzywilejowany w dostępie do szczepień. Każdy uczestnik sondażu mógł wybrać kilka odpowiedzi.

Zdecydowana większość badanych uważa, że priorytetowo powinni zostać zaszczepieni lekarze i personel medyczny (88,2 proc.). Wiele osób wskazało, że szczepienia powinny być w pierwszej kolejności dostępne dla nauczycieli i seniorów (odpowiednio 68,1 proc. i 64,5 proc.). Czterech na dziesięciu z nas uważa, że uprzywilejowani powinni być też funkcjonariusze służb mundurowych.

Polskie szczepienia

W Polsce 27 grudnia ub.r. rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką konsorcjum firm Pfizer i BioNTech, rozprowadzaną w UE pod marką Comirnaty (podaje się ją w dwóch wstrzyknięciach, w odstępie co najmniej 21 dni). W pierwszej kolejności, w tzw. grupie zero, szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.



Od 25 stycznia mają ruszyć szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej. Należą do niej seniorzy powyżej 60 lat (szczepienie odbywać się będzie od najstarszych osób), pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, służby mundurowe i nauczyciele.