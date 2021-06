Stołeczna policja publikuje wizerunek mężczyzny, który okradł 90-letniego powstania warszawskiego Janusza Badurę. Stracił on 23 tys. złotych, kiedy chciał pomóc nieznajomemu, który poprosił go o pieniądze na paliwo.

Poszukiwany mężczyzna / Policja

Z ustaleń policji wynika, że do pokrzywdzonego podszedł nieznajomy mężczyzna, który powiedział mu, że przyjechał do Warszawy i zabrakło mu paliwa. "Zwrócił się o pomoc finansową na jego zakup. Pokrzywdzony, chcąc pomóc mężczyźnie, poszedł do mieszkania. W tym czasie doszło do kradzieży pieniędzy" - informuje policja.

Poszukiwany mężczyzna / Policja

Okradziony to Janusz Badura ps. "Jastrząb", czyli 90-letni powstaniec warszawski oraz harcerz Szarych Szeregów. Zebrane pieniądze miały być przeznaczone na umówione zabiegi medyczne.

Poszukiwany mężczyzna /Policja





Aby mu pomóc, zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Informacje na jej temat publikuje m.in. Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, który opiekuje się weteranami powstania w stolicy. "Chciałem okazać serce i pomóc potrzebującym, a zostałem oszukany" - powiedział powstaniec, cytowany w opisie zbiórki. Na tę chwilę udało się zebrać już ponad 84 tys. zł.

Poszukiwany mężczyzna Policja

W związku z kradzieżą policja prosi również każdego, kto rozpoznaje mężczyznę na publikowanym zdjęciu o kontakt z jednostką policji przy ul. Żytniej 36 tel. 47 723 94 50,47 723 94 29, na numer 112 lub pisząc na adres e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl.