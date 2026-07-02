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W popularnej aplikacji mObywatel pojawiła się kolejna zmiana. To możliwość zgłoszenia wyjazdu zagranicznego w systemie Odyseusz. „To konkretne narzędzie, które może mieć znaczenie w sytuacji kryzysowej” - zwrócił uwagę wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

System Odyseusz umożliwia zgłoszenie zagranicznego wyjazdu – zarówno na krótki, jak i dłuższy czas. Dzięki temu Ministerstwo Spraw Zagranicznych może szybko zareagować w nadzwyczajnej lub kryzysowej sytuacji. Co ważne, zgłoszenie jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.

Bezpieczeństwo Polaków za granicą to jeden z tych obszarów, gdzie cyfryzacja ma realne przełożenie na życie ludzi. Odyseusz w mObywatelu daje możliwość zgłoszenia wyjazdu w kilka minut oraz stały dostęp do aktualnych informacji o zagrożeniach w danym kraju - zauważył wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Jak znaleźć Odyseusza w aplikacji mObywatel?

Odyseusz znajduje się w mObywatelu w kategorii Podróż. Aby zarejestrować pobyt za granicą, należy wybrać sekcję „Twoje podróże” z ekranu głównego usługi, a następnie nacisnąć „Zgłoś nową podróż”. Jeśli posiadamy dzieci, możemy dodać je jako współuczestników wyjazdu.

Rodzic może także zarejestrować podróż swoich dzieci wtedy, gdy sam nie bierze w niej udziału. Ta opcja przyda się tym osobom, które wyprawiają swoich podopiecznych na zagraniczne obozy językowe.

Zgłaszając podróż, możemy wybrać, jaką drogą będziemy dostawać powiadomienia o nadzwyczajnych sytuacjach, które mogą wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. Mogą to być SMS-y, maile albo obie te wiadomości.

"Jeśli użytkownik chce być na bieżąco z sytuacją w wybranych krajach, może je obserwować. Dzięki subskrypcji użytkownik zyskuje szybki dostęp do informacji o wskazanych krajach. Dodatkowo będzie dostawać powiadomienia push w przypadku wystąpienia zagrożenia lub publikacji ważnego komunikatu" - informuje resort cyfryzacji.

Nowa odsłona Odyseusza to odpowiedź na potrzeby podróżujących Polek i Polaków w dobie szybko zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie. Ułatwia planowanie podróży, ale przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych usprawnia kontakt ze służbą konsularną. Podróżni nie będą już musieli przeszukiwać stron internetowych placówek czy mediów społecznościowych – zauważył Artur Harazim, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.