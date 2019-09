Od soboty kierowcy będą mogli korzystać z pierwszego z w sumie trzech budowanych górskich odcinków ekspresowej S7: od Skomielnej Białej do Rabki Zdroju i dalej z dwujezdniowej drogi głównej przyspieszonej do Chabówki. Trzy odcinki nowej zakopianki liczą w sumie 16,7 km. Na trasie powstaje najdłuższy w Polsce - ponad 2-kilometrowy - tunel. Budowa wszystkich trzech odcinków powinna zakończyć się do 2021 roku.

REKLAMA