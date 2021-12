Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 3010 zł, a stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na Twitterze.

Zdjęcie ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Minimalne wynagrodzenie w nadchodzącym roku wzrośnie do poziomu 3010 zł. To więcej o 210 zł od obecnie obowiązującej pensji minimalnej, co oznacza wzrost o 7,5 proc. - podał resort.



Oznacza to, że w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Stawka godzinowa powiązana z wysokością minimalnej pensji została ustalona w wysokości 19,70 zł, a więc wzroście w stosunku do roku 2021 o 1,40 zł.

Wzrost płacy minimalnej może być przez wiele osób nieodczuwalny, bo od kilku miesięcy rekordowo wzrasta inflacja - w listopadzie 2021 roku wyniosła 7,8 procent.