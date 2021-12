Władimir Putin swoimi słowami potwierdza, że Nord Stream 2 to element szantażu gazowego Rosji - podkreślał premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do ostatnich wypowiedzi Putina ws. gazociągu. Prezydent Rosji na transmitowanym w telewizji posiedzeniu rządu mówił m.in. że gazociąg Nord Stream 2 przyczyni się do ustabilizowania cen gazu w Europie.

REKLAMA