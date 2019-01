Wciąż obowiązuje drugi stopień zagrożenia intensywnymi opadami śniegu w górach - podaje IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu dotyczą woj. południowych, wschodnich i centrum Polski.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu dotyczą woj. południowych, wschodnich i centrum Polski

W paśmie górskim obowiązuje drugi stopień zagrożenia intensywnymi opadami śniegu. W woj. śląskim ostrzeżenie dotyczy Bielska-Białej i powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. W woj. małopolskim objęte ostrzeżeniem są powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, limanowski, Nowy Sącz, nowosądecki i gorlicki, a w woj. podkarpackim powiaty jasielski, Krosno i krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki.

Na tych obszarach prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 40 cm w woj. śląskim i małopolskim, a od 25 cm do 35 cm w woj. podkarpackim.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w pozostałych częściach tych województw, a także w województwach świętokrzyskim, mazowieckim i lubelskim.



Alert pierwszego stopnia obowiązuje też we wschodniej części województwa opolskiego. Południowa część Dolnego Śląska jest objęta ostrzeżeniem przed opadami śniegu, natomiast większość województwa warmińsko-mazurskiego ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed opadami marznącymi.



Pierwszy stopień zagrożenie intensywnymi opadami śniegu oznacza, że nastąpi przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm w czasie do 12 godzin lub od 15 cm do 20 cm w czasie do 24 godzin. Natomiast drugi stopień zagrożenia takimi opadami dotyczy przyrostu pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m. lub przyrostu pokrywy śnieżnej od 20 do 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.

