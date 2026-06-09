Ponad cztery i pół miliarda złotych będą kosztować w drugiej połowie tego roku lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, taką rekomendację z wyliczeniami przekaże dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na tej podstawie dyrektorzy lecznic mają planować budżety.

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Szefowie lecznic sygnalizują od wielu tygodni, że nie mają tak dużych pieniędzy. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski podkreśla, że te pieniądze muszą się znaleźć, bo podwyżki gwarantuje ustawa. I apeluje o dotację celową od rządu.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka na pytanie naszego dziennikarza, czy taka dotacja dla szpitali jest realna, nie odpowiada wprost. Na razie czekamy na rekomendację z AOTMiT-u, która ma być niebawem - podkreśla.

Dotacje albo protest

Dyrektorzy szpitali ostrzegają, że jeśli nie będzie dotacji na podwyżki, zorganizują protest i będzie to zaostrzenie ich marcowej akcji protestacyjnej.

Od lipca minimalna pensja lekarza ma wynieść ponad 12. tysięcy 900. złotych brutto, a pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją - prawie 11,5 tysiąca złotych brutto. Z kolei minimalna ratowników medycznych, ujętych w grupie 6., wyniesie 8 369,35 złotych (wzrost o 678,53 zł). Płaca opiekunów medycznych ujętych w grupie 7. wyniesie 7 657,06 złotych (wzrost o 620,78 złotych).

Pismo dyrektorów szpitali do resortu

"Domagamy się wyodrębnionego, pełnego i trwałego finansowania skutków wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w podmiotach leczniczych - niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt cywilnoprawny, samozatrudnienie). Środki na ustawowe podwyżki muszą pochodzić z budżetu państwa. Powtarzamy stanowczo: szpitale nie mogą kredytować państwa ani finansować skutków decyzji ustawowych z pieniędzy przeznaczonych na leczenie" - można przeczytać w piśmie wysłanym przez dyrektorów szpitali powiatowych do resortu zdrowia w ubiegłym tygodniu.

Ministerstwo Zdrowia może zatwierdzić albo skorygować propozycję, którą dzisiaj przekaże Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ostateczna decyzja i publikacja rekomendacji będzie możliwa w przyszłym tygodniu - wynika z ustaleń naszego reportera.