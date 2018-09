Na terenie Starego Miasta i Kazimierza w Krakowie już wkrótce nie będzie można kupić alkoholu w sklepach między godziną 22 a 6 rano. Na takie ograniczenie zgodzili się radni. Zacznie ono obowiązywać 3 stycznia.

Projekt uchwały w tej sprawie wnieśli pod obrady Rady Miasta Krakowa radni Dzielnicy I, argumentując, że prowadzenie nieograniczonej czasowo sprzedaży alkoholu źle wpływa na bezpieczeństwo, a na działalność całodobowych sklepów skarżą się mieszkańcy. Pod petycją dotyczącą wprowadzenia ograniczeń mieszkańcy dzielnicy zebrali w internecie ponad 200 podpisów.



Napisali w niej, że od 2004 roku z Dzielnicy I wyprowadziło się około 16 tysięcy osób z 49 tysięcy jej dotychczasowych mieszkańców, a jednym z głównych powodów ich decyzji była i jest uciążliwość życia w sąsiedztwie ogromnej ilości restauracji, pubów, klubów, hosteli i całodobowych sklepów z alkoholem.



Mieszkańcy przyszli na sesję z transparentami: "Dzielnica I - miejsce do życia czy do picia?" oraz "Czy chcemy być pijacką stolicą Europy?".



Mieszkańcy od lat zwracali się do Rady Dzielnicy I, że mają problem z osobami, które wędrują między jednym a drugim pubem, w międzyczasie zaopatrują się w sklepach w alkohol i spożywają go w miejscach publicznych. Powoduje to hałas, osoby te zostawiają za sobą nieporządek - mówił dziennikarzom przewodniczący Dzielnicy I Stare Miasto Tomasz Daros. Dodał, że Dzielnica I jest jedną z mniejszych w Krakowie, a wydano w niej ponad połowę koncesji na alkohol w lokalach gastronomicznych (800 na 1,4 tys.).

Wnioskujemy tylko o ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach monopolowych na wynos. Osoby, które odwiedzają naszą dzielnicą i chcą napić się alkoholu, nie będą mieć z tym problemu, ponieważ puby i restauracje tak jak działały, będą działać nadal - mówił Daros.



Pierwotnie władze dzielnicy chciały, aby zakaz sprzedaży detalicznej alkoholu w Dzielnicy I obowiązywał między godziną 22 a 6 rano. Po rozmowach z kupcami wprowadzono poprawkę, zgłoszoną formalnie przez radnego PO Bogusława Kośmidera, żeby od 3 stycznia 2019 roku ograniczenie obowiązywało między 24 a 6 rano, a od początku kolejnego roku od 22 do 6 rano. Wydaje się, że to poprawka racjonalna, która da kupcom szansę na dostosowanie sklepów do tych zmian - mówił Tomasz Daros. Poprawka ta nie zyskała jednak poparcia radnych.

W lipcu radni nie zgodzili się na wprowadzenie w Krakowie czasowych ograniczeń sprzedaży alkoholu, choć takiego rozwiązania chciało trzynaście z osiemnastu dzielnic. Wtedy o wyniku głosowania przesądził jeden głos.

(tw)