Ponad metrowej długości średniowieczny miecz znaleźli archeolodzy na dnie Odry w Szczecinie. Zabytek udało się wydobyć podczas prac nad pogłębianiem toru wodnego. Ewenementem jest to, że miecz, który przeleżał w wodzie kilkaset lat zachował się wraz ze skórzaną pochwą.

Prezentacja średniowiecznego miecza zachowanego niemal całkowicie wraz z pochwą skórzano-drewnianą podczas konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Miecz pochodzi ze średniowiecza. Według wstępnej oceny pochodzi on z XII wieku. Zachował się niemal w całości. Odłamany ma jedynie czubek i fragment głowni, ale co naprawdę unikatowe - zachowała się aż 1/4 pochwy. W innych warunkach uległaby ona całkowitemu rozkładowi, dzięki temu, że oręż leżał kilkaset lat w wodzie i mule nieźle widać z czego jest ona zrobiona. Ale dopiero dokładne badania odpowiedzą na pytanie z jakim zabytkiem mamy do czynienia. Nie wiemy czy ma jakieś inskrypcje, czy ma jakieś znaki, trzeba go oczyścić, nie wiemy czy jest tylko żelazny, czy także z innych materiałów. Wiemy na razie, że głowica jest zakryta glinką. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, bo będą robione badania drewna, żeby określić jego gatunek i badania gatunkowe skóry - tłumaczy Krzysztof Kowalski z działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie. Na razie na przeprowadzenie prac konserwatorskich miecz czeka w wodzie. Poza nią szybko wysycha i mógłby ulec uszkodzeniu.

/ Aneta Łuczkowska / RMF FM

/ Aneta Łuczkowska / RMF FM

Broń została znaleziona w Odrze, na odcinku między Szczecinem a Policami. Podczas wydobywania mułu z dna natrafiła na niego maszyna do pogłębiania toru wodnego. Pracujący przy operacji nurkowie natychmiast przewieźli miecz do muzeum. Jak broń znalazła się w tym miejscu? To zagadka. To była raczej jakaś przypadkowa sytuacja, w końcu miecz znajduje się w pochwie, ale czy było to w wyniku jakiejś katastrofy, czy zwykłego zagubienia - tego nie wiemy - dodaje Krzysztof Kowalski.

Prezentacja średniowiecznego miecza zachowanego niemal całkowicie wraz z pochwą skórzano-drewnianą podczas konferencji prasowej w Muzeum Narodowym w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP/EPA

Historycy planują, że po zakończeniu konserwacji i związanych z nich badań, zostanie wykonana wierna kopia znaleziska. Tymi samymi metodami i z możliwie takich samych materiałów jakich używano w średniowieczu. To pokaże jak wyglądał miecz tuż po opuszczeniu kuźni.