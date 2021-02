​Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Zimoch dołączy do ruchu Polska 2050 - dowiedział się nieoficjalnie Onet. To kolejny parlamentarny polityk, który dołącza do Szymona Hołowni. Tym samym w Sejmie będzie mógł założyć koło poselskie.

