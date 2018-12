Mały pacjent z Warszawy czekał na serce. Ratownicy robili wszystko, by jak najszybciej dowieźć organ do Krakowa, gdzie oczekiwał samolot, który miał go przetrasportować do Warszawy. Zespół transplantacyjny spóźnił się jednak na lotnisko, bo ich starania zniweczył uparty kierowca, który nie chciał przepuścić karetki na autostradzie A4. Teraz grozi mu grzywna w wysokości pięciu tysięcy złotych.

