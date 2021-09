Podwyżka o 677 zł brutto, czyli 500 zł „na rękę” i rozwiązania pozwalające zarabiać więcej policjantom z najniższymi stopniami zaszeregowania – to ministerialne propozycje, które przekonały policyjnych związkowców do odstąpienia od planów organizacji protestu. Z decyzji policjantów zadowolony jest wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik.

Zdjęcie ilustracyjne / Kuba Rutka / RMF FM

Na wtorkowym spotkaniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów związkowcy - większością głosów - przychylili się do propozycji przedstawionych przez MSWiA. Te propozycje oczywiście mogłyby być lepsze. Ja, Rafał Jankowski chciałbym, żeby były lepsze, ale takich propozycji, jakie zostały złożone się nie odrzuca - powiedział Jankowski.

Na decyzję policyjnych związkowców szybko zareagował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, który na Twitterze napisał: "Otrzymałem właśnie informacje, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów zdecydowaną większością głosów przyjął propozycję @MSWiA_GOV_PL w sprawie rozwiązań w ustawie modernizacyjnej! Cieszę się z tej decyzji i czekam na decyzje związków Straży Pożarnej i Straży Granicznej!".



Policyjni związkowcy rezygnują z planów jakiejkolwiek akcji protestacyjnej. Domknęliśmy porozumienie sprzed trzech lat, rozpoczynamy natomiast kolejne rozmowy o naszych postulatach - powiedzieli przedstawiciele NSZZP reporterowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie.

Podczas rozmów z resortem spraw wewnętrznych powołano dwa zespoły, które mają się zająć poprawą warunków służby - chodzi m.in. o zmianę roli tzw. mierników pracy policjantów. Drugi zespół z kolei, ma ustalić nowe kwestie socjalne - podniesienie różnego rodzaju świadczeń, m.in. mieszkaniowych. Kolejna sprawa to wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych, albo stażowych.

Związkowcy zobowiązali MSWiA, że ustalenia zespołów muszą wejść w życie w 2023 roku.

Resort spraw wewnętrznych zaznaczył, że na spotkaniu wiceszef resortu Maciej Wąsik poinformował, że najpóźniej do 1 marca 2022 roku wejdzie w życie zmiana w zakresie artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Chodzi o zmianę zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.