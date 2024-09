Zdaniem prezydenta "rozważania o gotowości walki o ojczyznę niepodległą do samego końca są dzisiaj szczególnie aktualne, kiedy patrzymy, że tuż za naszą granicą taka walka się toczy o utrzymanie ojczyzny, o to by ona istniała, by nie poddać się okupacji, by zachować wolność". Myślę o naszych sąsiadach z Ukrainy - dodał.