"Nie ma żadnego potwierdzenia, by Rubcow dostał dostęp do informacji tajnych. Wiadomo, że w takich sytuacjach jest procedura, że prokuratura nie przedstawia informacji, które mają charakter tajny. Nie rozumiem tych zarzutów ze strony opozycji (...). To jest taki mechanizm, który opozycja stosuje – podważanie zaufania do instytucji państwowych" - powiedział w RMF FM wiceminister obrony narodowej, polityk Polski 2050-Trzeciej Drogi, Paweł Zalewski.

Zalewski o Rubcowie: Nie miał dostępu do tajnych informacji Piotr Szydłowski / RMF FM

Czterodniowa wizyta Radosława Sikorskiego i Pawła Zalewskiego w Azji

Paweł Zalewski wrócił właśnie z podróży do Azji wraz z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o efekty tej wizyty dla polskiej obronności.

Uczestniczyłem w wizycie ministra Radosława Sikorskiego w Malezji i Filipinach. To są kraje, które szukają producentów uzbrojenia, sprzętu obronnego. Polska jest jednym z nich. Mamy tradycję sprzedaży, oferujemy nasze uzbrojenie i jest duże zainteresowanie. To ciekawe ze względu na politykę globalną, silnie zagrożoną przez ekspansję chińską. Dobrze było poznać oceny Filipińczyków i Malezyjczyków. Oceny sytuacji na Morzu Południowochińskim. Ich z kolei interesowała nasza ocena wojny, którą Rosja wydała Ukrainie - powiedział wiceminister obrony narodowej w RMF FM.

Sprawa Rubcowa i burza słowna między prezydentem a premierem

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa także o to, ile stracimy na sprawie Rubcowa, który miał uzyskać dostęp do materiałów śledztw, w też niejawnych. "Na Kremlu chyba strzelają korki szampana" - zauważył gospodarz sobotniej rozmowy.

Nie wiem, czy dostał, to znaczy nie ma żadnego potwierdzenia, by dostał dostęp do informacji tajnych. Wiadomo, że w takich sytuacjach jest procedura, że prokuratura nie przedstawia informacji, które mają charakter tajny. Nie rozumiem tych zarzutów ze strony opozycji. Jestem przekonany, że pan Rubcow tajnych informacji nie mógł po prostu dostać, a to, że dostał informacje dotyczące zarzutów i to, że mógł przeczytać uzasadnienie, no to to jest naturalne. To jest taki mechanizm, który opozycja stosuje – podważania zaufania do instytucji państwowych. Wszystko, co zrobi prokuratura, co zrobi rząd, jest do podważenia. O ile kiedyś spieraliśmy się o politykę, nikt nie naruszał wiarygodności instytucji państwowych. Dziś to przekracza kolejną linię. Musimy pamiętać, że po 2015 roku instytucje zostały sprywatyzowane przez PiS, a dziś nasz rząd odwraca tę logikę i stara się, by te instytucje były państwowe - powiedział Paweł Zalewski.

Wymiana więźniów. Czy była szansa na wymianę Rubcowa na Poczobuta?

Krzysztof Ziemiec zapytał Pawła Zalewskiego także o to, czy była szansa na wymianę Rubcowa na Andrzeja Poczobuta.

Nie mam wiedzy w tej sprawie. Pamiętam natomiast wywiad pana prezydenta, którego udzielił wracając z Kijowa 24 sierpnia. Stwierdził w nim jednoznacznie, że my dowiedzieliśmy się o tej wymianie w ostatniej chwili. Nic więcej na ten temat nie wiem - stwierdził Zalewski.

Sprawa rosyjskiego drona. Wleciał czy nie wleciał?

Około dwa tygodnie temu ogłoszono, że do Polski wleciał rosyjski dron. W czwartek gen. Maciej Klisz oświadczył, że 26 sierpnia nie doszło jednak do naruszenia przestrzeni powietrznej.

Dowództwo Operacyjne, w którego kompetencjach leży ochrona polskiego nieba, robi wszystko, by ono było bezpieczne. Wiemy, że jest szereg anomalii, które czasem wyglądają jak obiekt, który się przesuwa. Mieliśmy takie informacje z trzech stacji radarowych, ale nie mieliśmy informacji od naocznego świadka - powiedział Zalewski.

Dodał, że obiekt był bardzo małych rozmiarów, nie jak np. dron bojowy typu Shahed.

Obowiązkiem wojska było sprawdzenie, co to było. Niegdyś pod Bydgoszczą znaleziono rakietę, która może przenosić ładunki nuklearne. To nie jest mały dron. Problemem wtedy było to, że ówczesny minister obrony twierdził, że o tym nie wiedział. My dziś jesteśmy powiadamiani przez Dowództwo Operacyjne w czasie rzeczywistym. Dziś nikt z polityków - z kierownictwa obrony narodowej - nie może udawać, że nie wie, że coś może wlecieć w przestrzeń obrony powietrznej - stwierdził polityk Polski 2050-Trzeciej Drogi.

Czy dojdzie do rekonstrukcji rządu? Co ze składką zdrowotną?

Paweł Zalewski powiedział, że nie wie nic o tym, żeby miała się odbyć rekonstrukcja rządu.

Musiałaby być ona uzgodniona koalicyjnie, ale ja nic o tym nie wiem. To, że są spory, to na tym polega wartość tego rządu – że nie jest zarządzany tak dyktatorsko, jak poprzedni przez premiera Kaczyńskiego. Dzięki temu nikomu nie przychodzi do głowy, żeby zagarniać całą władzę pod siebie - powiedział Zalewski.

Krzysztof Ziemiec pytał także swojego gościa o realizacje rządowych obietnic.

Koalicjanci osiągnęli porozumienie z ministrem finansów w sprawie obniżenia składki zdrowotnej dla mikroprzedsiębiorców - dodał w RMF FM wiceminister obrony narodowej.