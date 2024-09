"Kierownik urzędu stanu cywilnego ma prawo odmówić rejestracji imienia, które nie spełnia wymagań. W takiej sytuacji urząd wybiera imię dziecka 'z urzędu', a rodzice mogą odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni" - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort wymienił, o jakich zasadach trzeba pamiętać wybierając imię dla nowego członka rodziny.

Urząd stanu cywilnego może wybrać imię dla naszego dziecka

Najpóźniej 3 dni od wystawienia karty urodzenia dziecka, trafia ona do do urzędu stanu cywilnego. Rodzice mają natomiast 21 dni od urodzenia dziecka na zgłoszenie do urzędu jego imienia.

"Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni, kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie" - można przeczytać w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy przewidują, że dziecko może mieć maksymalnie dwa imiona.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało w piątek - przy okazji przypomnienia o możliwości zgłoszenia urodzenia dziecka online - o tym, że kierownik urzędu stanu cywilnego ma również prawo odmówić rejestracji imienia, które nie spełnia wymagań i samemu, "z urzędu", nadać imię dziecku.

Warunki, jakie wymienia resort są następujące:

imię nie może być ośmieszające,

nie może być nieprzyzwoite,

nie może być w formie zdrobniałej,

może być to imię obce (nawet jeśli nie wskazuje jednoznacznie na płeć) pod warunkiem, że jest powszechnie przypisane do danej płci.

Jak zgłosić urodzenie dziecka online?

Jak przypomniało Ministerstwo Cyfryzacji, od 2018 roku, czyli od momentu uruchomienia usługi zgłoszenia urodzenia dziecka bez konieczności wychodzenia z domu, zarejestrowano zdalnie już prawie 700 tysięcy narodzin dzieci.

By to zrobić, należy mieć profil zaufany lub lub e-dowód. Sposób logowania można wybrać na stronie login.gov.pl. Gdy rodzic już zaloguje się w systemie, znajdzie tam zgłoszenie do wypełnienia, w którym m.in. będzie musiał wpisać imię lub imiona dziecka. Następnie system przekieruje do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie można sprawdzić i popisać zgłoszenie elektronicznie. Potem należy już tylko czekać na odpowiedź urzędu.