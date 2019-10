Jak informuje IMGW, krańce zachodnie i wschodnia oraz częściowo środkowa Europa znajdują się w zasięgu niżów. Nad pozostałym obszarem dominują wyże. Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia, na skraju niżu znad północno-zachodniej Rosji. Z północnego zachodu nadal napływa chłodne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. W weekend w górach i nad morzem spadnie śnieg, możliwe przymrozki.

W weekend w górach i nad morzem spadnie śnieg. / RMF FM

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy kraju możliwe również opady krupy śnieżnej. W górach opady śniegu. Temperatura od 11 stopni Celsjusza w północnej i centralnej Polsce, do 12-13 stopni Celsjusza na południu. Chłodniej na terenach podgórskich Karpat, około 7 stopni Celsjusza. Wiatr na zachodzie przeważnie słaby, zmienny, a na wschodzie słaby i umiarkowany, zachodni.

W sobotę zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami opady deszczu, na południowym zachodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Na Wybrzeżu i Pomorzu możliwe opady krupy śnieżnej. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza do 12 stopni Celsjusza w województwach zachodniopomorskim i lubelskim. Chłodniej na terenach podgórskich, gdzie temperatura może spaść do 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W niedzielę również zachmurzenie będzie przeważnie duże. Deszcz spadnie na Pomorzu oraz na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Najcieplej będzie na zachodzie Polski, gdzie termometry wskażą 12 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, a 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce. Chłodniej na Podlasiu, gdzie będzie 8 stopni Celsjusza. W Zakopanem temperatura spadnie nawet do 3 stopni Celsjusza, a w nocy będą przymrozki.

