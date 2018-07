Policja w Tychach (Śląskie) zatrzymała 36-latka, który zranił nożem swoją byłą dziewczynę i jej partnera. Mężczyzna miał orzeczony zakaz zbliżania się do kobiety. Zaatakowana para trafiła do szpitala. Sprawca napadu do policyjnego aresztu.

REKLAMA