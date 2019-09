We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz Warmii i Mazur. Sztormowa pogoda na Bałtyku utrzyma się przynajmniej do środy.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, ale poniżej stanów alarmowych.



Jak prognozuje IMGW, w woj. zachodniopomorskim spodziewany jest wzrost poziomu wody w ujściowym odcinku Odry do stanów ostrzegawczych, a na Zalewie Szczecińskim powyżej stanów ostrzegawczych.



Jeśli chodzi o woj. pomorskie, to na Żuławach i w Zalewie Wiślanym można się spodziewać wzrostu poziomu wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej. Podobnie będzie na Żuławach i w Zalewie Wiślanym w woj. warmińsko-mazurskim.



IMGW ostrzega też, że w związku z silnym wiatrem z północnego zachodu i wysokim napełnieniem Bałtyku wzrost poziomu wody jest spodziewany na całym wybrzeżu. Na Wybrzeżu Zachodnim do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej, a na Wybrzeżu Wschodnim woda może się podnieść powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.