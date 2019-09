Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 13 województw. Najpoważniejsze z nich - ostrzeżenia drugiego stopnia - dotyczą województwa zachodniopomorskiego, śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Jak podaje IMGW, w przypadku ostrzeżeń meteorologicznych przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - czytamy na stronach Instytutu.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa zachodniopomorskiego dotyczą powiatów: Świnoujście, Koszalin, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, koszalińskiego i sławieńskiego. W województwie podkarpackim szczególnie uważać muszą mieszkańcy powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego i pow. Krosno. W Małopolsce szczególnie silny wiatr ma wystąpić w powiatach: gryfickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, suskim, myślenickim i wadowickim. W województwie śląskim ostrzeżenia drugiego stopnia dot. powiatów: żywieckiego, bielskiego, cieszyńskiego i Bielsko-Biała.

Ostrzeżeń przed wiatrem nie wydano dla województwa lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego (częściowo). W pozostałych województwach mają pierwszy stopień.

Dziś prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo w centrum i na południu rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na północy kraju miejscami burze i możliwy opad krupy śnieżnej. Wysoko w górach przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów na północy kraju miejscami do 15 mm, na Pomorzu lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 12 st.C, 14 st.C na północy kraju i w obszarach podgórskich do 16 st.C, 17 st.C na południu.



W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, na północy i w centrum początkowo możliwe burze lub opad krupy śnieżnej. W rejonie Zatoki Gdańskiej burze mogą występować przez większą część nocy. W górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów na północy kraju miejscami do 15 mm, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej. Temperatura minimalna od 5 st.C do 8 st.C, na Podhalu około 1 st.C, a nad morzem około 10 st.C.