Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego znów lądował w centrum Warszawy - tym razem na Placu Bankowym.

Śmigłowiec został specjalnie wezwany do zasłabnięcia - taką informację naszemu reporterowi przekazała rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka.

Śmigłowiec wylądował tuż przy stołecznym ratuszu, po udzieleniu przez załogę pierwszej pomocy, zabrał pacjenta na pokład i odleciał, by przetransportować go do szpitala.

Dziś to jedyne takie wezwanie ratowniczego śmigłowca do centrum miasta, jak mówiła mi rzeczniczka LPR prawdopodobnie nie było dostępnego naziemnego zespołu ratownictwa medycznego.