„Nie obawiam się o większość parlamentarną w aktualnym Sejmie. Nie wierzę, że komisja śledcza w tym parlamencie jest w stanie wyjaśnić jakiekolwiek kwestie. Stanie się politycznym teatrem” - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej w siedzibie KPRM / Rafał Guz / PAP

Rzecznik rządu Piotr Müller był pytany podczas poniedziałkowej konferencji prasowej o kwestie wniosku o powołanie komisji śledczej w Sejmie ws. inwigilacji opozycji. Nie wierzę, że komisja śledcza w tym parlamencie jest w stanie wyjaśnić jakiekolwiek kwestie, z prostego powodu, że ona stanie się miejscem politycznego teatru, politycznych napięć - powiedział Müller.

Liczę, że te wszystkie wyjaśnienia zostaną udzielone w stosownym trybie i stosownym czasie, natomiast nie obawiam się o większość parlamentarną w aktualnym Sejmie. Jeżeli pan minister ma jakieś wyjaśnienia, to w stosownym trybie może poprosić o ich weryfikację, jeżeli to jest przewidziane przepisami, ale tylko w tym zakresie - dodał rzecznik rządu, pytany o wypowiedź byłego ministra rolnictwa i posła PiS Jana Krzysztofa Ardanowskiego dla "Rzeczypospolitej".

W poniedziałkowej rozmowie z "Rz" Jan Krzysztof Ardanowski mówił, że jest "coraz bardziej zaniepokojony stanem państwa". "Różne osoby informują mnie o tym, że byłem podsłuchiwany. Chcę mieć w tej kwestii absolutną pewność" - powiedział gazecie Ardanowski. Dodał, że od tego zależą też jego dalsze decyzje polityczne, w tym te związane z pełnieniem funkcji posła. Ardanowski zapytany co się stanie, jeśli tych wyjaśnień nie otrzyma, odpowiedział: "Wtedy będę oczekiwał, że powstanie sejmowa komisja śledcza. Uważam, że sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan i jeśli nie teraz, to w następnej kadencji ktoś będzie chciał to wyjaśnić".

Wrzosek, Brejza, Giertych, Kołodziejczak i Szwejgiert inwigilowani

Pod koniec grudnia Associated Press podała, powołując się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus inwigilowany był adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek, a także senator KO Krzysztof Brejza, gdy w 2019 r. był szefem sztabu wyborczego KO. Według Citizen Lab, inwigilowani byli także lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim.

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz zapowiedział, że zamierza złożyć wniosek o powołanie w Sejmie komisji śledczej do zbadania działań operacyjnych służb wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2021. Celem komisji miałoby być ustalenie przypadków nielegalnego stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz nielegalnego pozyskiwania danych telekomunikacyjnych obywateli. Poparcie dla powołania takiej komisji zapowiedzieli posłowie m.in. KO, PSL, Lewicy, Konfederacji, Porozumienia czy Polskich Spraw.

Komisja nadzwyczajna w tej sprawie, choć bez uprawnień śledczych, działa od kilku tygodni w Senacie.