Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” oświadczył, że Andrzej Duda jest przygotowany do merytorycznej debaty z każdym kandydatem opozycji do fotela prezydenta. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że decyzja Donalda Tuska o ewentualnym starcie w wyborach prezydenckich zapadnie przed 21 listopada. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marek Borowski mówił w środę, że gdyby Tusk nie startował, opozycja powinna przeprowadzić prawybory, by wyłonić własnego kandydata.

