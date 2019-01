"Nie chcemy likwidacji dzików! (...) Pomóżcie nam Państwo w tej walce. Sami nie damy rady" - napisał w liście do naszej redakcji pan Sławomir. Jak podkreślał, to apel w imieniu wielu jego kolegów - myśliwych. Władze "zmuszając nas myśliwych do dokonania totalnej zagłady dzików,... czytaj więcej