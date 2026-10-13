Miał planować zamach na premiera. 66-latek w prokuraturze

Mężczyzna z Dolnego Śląska, który został zatrzymany w związku z podejrzeniem planowania zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Krzysztofa Kosiniaka-Kamysza, usłyszy w prokuraturze zarzuty.
Informacja o możliwym zamachu dotarła do policji w niedzielę, co skłoniło Centrum Antyterrorystyczne ABW do zwołania spotkania przedstawicieli służb podległych MSWiA. Po południu poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mężczyzny.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że informacja o planowanym ataku przyszła do Służby Ochrony Państwa od jednego z informatorów. Minister zaznaczył, że podejrzany mężczyzna ma powiązania z radykalnymi grupami oraz nawiązuje kontakty poprzez internet z osobami o podobnych przekonaniach.