Miał planować zamach na premiera. 66-latek w prokuraturze

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Mężczyzna podejrzewany o planowanie zamachu na premiera i szefa MON został w we wtorek po południu doprowadzony do prokuratury. Usłyszy tam zarzuty.

Podejrzany o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie (for. Radek Pietruszka)

Podejrzany o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie (for. Radek Pietruszka) / PAP

Mężczyzna z Dolnego Śląska, który został zatrzymany w związku z podejrzeniem planowania zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Krzysztofa Kosiniaka-Kamysza, usłyszy w prokuraturze zarzuty.

Informacja o możliwym zamachu dotarła do policji w niedzielę, co skłoniło Centrum Antyterrorystyczne ABW do zwołania spotkania przedstawicieli służb podległych MSWiA. Po południu poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mężczyzny.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że informacja o planowanym ataku przyszła do Służby Ochrony Państwa od jednego z informatorów. Minister zaznaczył, że podejrzany mężczyzna ma powiązania z radykalnymi grupami oraz nawiązuje kontakty poprzez internet z osobami o podobnych przekonaniach.