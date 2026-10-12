Kto groził zamachem Tuskowi? Zatrzymany 66-latek przewieziony do stolicy

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Mężczyzna zatrzymany na Dolnym Śląsku pod zarzutem grożenia zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, został przewieziony do Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne czynności śledcze, a przesłuchanie podejrzanego zaplanowano na wtorek. Według ustaleń RMF FM mężczyzna ma 66 lat.

Zatrzymanie na Dolnym Śląsku

W niedzielę do policji wpłynęła informacja o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Natychmiast zwołano spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA, w tym policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po południu poinformowano o zatrzymaniu podejrzanego mężczyzny na Dolnym Śląsku.

Przewiezienie do Warszawy i czynności śledcze

Jak wcześniej dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada 66-letni mężczyzna został w poniedziałek przewieziony do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz innych przedmiotów. Przesłuchanie podejrzanego w prokuraturze zaplanowano najwcześniej na wtorek po godzinie 12:00.

Kim jest zatrzymany? Ustalenia RMF FM

Jak dowiedział się reporter RMF FM, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie i - jak mówią - sprawa jest bardzo rozwojowa.

Reakcja służb i komentarze

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że informacja o planowanym zamachu została przekazana przez informatora, który wskazał personalia osoby mogącej dopuścić się tego czynu. Według ministra, zatrzymany mężczyzna miał powiązania z radykalnymi grupami i utrzymywał kontakty przez internet z różnymi osobami.

Premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania po otrzymaniu sygnału o możliwym ataku.

Zapowiedź dalszych działań

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie podkreślił, że sprawa jest na tym etapie bardzo poważna, a konferencję prasową w tej sprawie zaplanowano na wtorek po południu.