Kto groził zamachem Tuskowi? Zatrzymany 66-latek przewieziony do stolicy

Zatrzymanie na Dolnym Śląsku
W niedzielę do policji wpłynęła informacja o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Natychmiast zwołano spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA, w tym policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po południu poinformowano o zatrzymaniu podejrzanego mężczyzny na Dolnym Śląsku.
Przewiezienie do Warszawy i czynności śledcze
Jak wcześniej dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada 66-letni mężczyzna został w poniedziałek przewieziony do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz innych przedmiotów. Przesłuchanie podejrzanego w prokuraturze zaplanowano najwcześniej na wtorek po godzinie 12:00.
Kim jest zatrzymany? Ustalenia RMF FM
Jak dowiedział się reporter RMF FM, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie i - jak mówią - sprawa jest bardzo rozwojowa.
Reakcja służb i komentarze
Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że informacja o planowanym zamachu została przekazana przez informatora, który wskazał personalia osoby mogącej dopuścić się tego czynu. Według ministra, zatrzymany mężczyzna miał powiązania z radykalnymi grupami i utrzymywał kontakty przez internet z różnymi osobami.
Premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania po otrzymaniu sygnału o możliwym ataku.
Zapowiedź dalszych działań
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie podkreślił, że sprawa jest na tym etapie bardzo poważna, a konferencję prasową w tej sprawie zaplanowano na wtorek po południu.