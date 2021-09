Nie udało się uratować mężczyzny, który postrzelił się na terenie "białego miasteczka" w Warszawie. Zmarł on po przewiezieniu do szpitala. Do tragicznych wydarzeń doszło przed południem w trakcie konferencji prasowej medyków protestujących przed kancelarią premiera. Policja znalazła przy mężczyźnie list pożegnalny.

REKLAMA