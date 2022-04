W środę 4 maja rozpoczną się matury. Blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpi o godzinie 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z tego artykułu dowiecie się tego, jaka będzie tegoroczna matura, które przedmioty najczęściej wybierają abiturienci, w jaki sposób odwołać się od wyniku egzaminu dojrzałości, czy matura odbędzie się w ubiegłorocznym reżimie sanitarnym, a także co mówią sami zdający przed rozpoczęciem egzaminów.

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym - egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie, jak w ubiegłych latach, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Jaka będzie tegoroczna matura?

Maturzysta - tak jak w latach ubiegłych - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym:

z języka polskiego,

z matematyki

i z języka obcego nowożytnego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są:

biologia,

chemia,

filozofia,

fizyka,

geografia,

historia,

historia sztuki,

historia muzyki,

informatyka,

język łaciński

i kultura antyczna,

wiedza o społeczeństwie,

języki mniejszości narodowych i etnicznych,

język regionalny,

matematyka,

język polski

języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Podobnie, jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie muszą przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Z jakich języków będą zdawali maturę?

CKE poinformowała, że w tym roku przeprowadzonych będzie ok. 1,8 tys. egzaminów ustnych, w tym: 215 egzaminów z języka polskiego,

1 230 egzaminów z angielskiego ,

, 15 egzaminów z białoruskiego ,

, 60 egzaminów z francuskiego ,

, 170 egzaminów z hiszpańskiego ,

, 105 egzaminów z niemieckiego ,

, i 5 egzaminów z rosyjskiego.

Na świadectwie maturalnym w miejscu, gdzie powinny być podane wyniki z egzaminów ustnych, abiturientom, którzy nie będą ich zdawać, wpisywana będzie adnotacja: "W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano".

Czas trwania egzaminów pisemnych - tak jak w latach ubiegłych - zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje i od poziomu. Na przykład egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na rozszerzonym - 180 minut.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9 i 14. Zgodnie z harmonogramem CKE w pierwszym dniu matur rano przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 18 maja i potrwa do 20 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Absolwenci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-15 czerwca.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Jakie przedmioty są najchętniej wybierane na maturę?

Język angielski, matematyka, geografia, język polski i biologia to najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów przedmioty zdawane pisemnie na poziomie rozszerzonym - wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Według CKE, 2,6 proc. tegorocznych absolwentów nie będzie zdawać ani jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego - to osoby, które złożyły pisma o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na mocy obowiązujących od tego roku przepisów dotyczących absolwentów techników i szkół branżowych.

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 37,9 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkól branżowych. Oto liczby egzaminów, do których chcą podchodzić maturzyści, zgodnie z deklaracjami:

dwa egzaminy - 29,5 proc.,

trzy egzaminy - 24,3 proc.,

cztery egzaminy - 5,1 proc.,

pięć egzaminów - 0,5 proc.,

sześć egzaminów - 0,1 proc.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski, którego zdawanie zadeklarowało 192,7 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 66,6 proc. Oto pozostałe przedmioty wybierane przez maturzystów:

matematyka - 77,5 tys. absolwentów , czyli 26,8 proc.,

- , czyli 26,8 proc., geografia - 65,3 tys. osób, czyli 22,6 proc.,

- 65,3 tys. osób, czyli 22,6 proc., język polski - 63,8 tys. osób, czyli 22,1 proc.

- 63,8 tys. osób, czyli 22,1 proc. biologia - 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (16,2 proc.),

- 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (16,2 proc.), chemia - 25,4 tys. (8,8 proc.),

- 25,4 tys. (8,8 proc.), historia - 20,4 tys. (7,1 proc.),

- 20,4 tys. (7,1 proc.), fizyka - 19,7 tys. (6,8 proc.),

- 19,7 tys. (6,8 proc.), wiedza o społeczeństwie - 18,2 tys. (6,4 proc.),

- 18,2 tys. (6,4 proc.), informatyka - 9,8 tys. (3,4 proc.),

- 9,8 tys. (3,4 proc.), język niemiecki - 5,5 tys. (1,9 proc.),

- 5,5 tys. (1,9 proc.), historia sztuki - 3,7 tys. (1,3 proc.).

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających.

Odwołanie od wyniku matury. Jak wygląda procedura?

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa.

Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal kwestionuje wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Matura 2022 bez obostrzeń koronawirusowych

Na maturze nie będą w tym roku obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne, takie jak były w 2020 i 2021 r. - poinformował w połowie kwietnia w komunikacie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Cytat W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z Covid-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały - wzorem lat 2020-2021 - odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów - poinformował dyrektor CKE.

Podał, że podczas egzaminów obowiązują " Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ", opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

W wytycznych tych wskazano m.in., że do szkoły uczęszczać mogą tylko uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Dotyczy to także pracowników szkół - do pracy mogą przechodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Rekomenduje się także ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).

W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikacie dotykania oczu, nosa i ust, a także niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

Zaleca się regularne czyszczenie - z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących - infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć. Zaleca się też wietrzenie sal i części wspólnych - co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

W wytycznych wskazano też, że jeśli u ucznia zaobserwowane zostaną objawy mogące wskazać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, objawów choroby zakaźnej, dyrektor szkoły ma odsunąć go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność - wezwać pomoc medyczną.

Tegoroczni maturzyści przed egzaminem. Co mówią?

Długi majowy weekend to dla większości czas odpoczynku i relaksu, ale nie dla maturzystów, którzy z pewnością zaglądać będą do książek i zeszytów z polskiego. Albo do lektur, bo przecież w środę 4 maja czeka ich egzamin właśnie z tego przedmiotu. O to, jaki temat typują, zapytała reporterka RMF MAXXX, Renata Pietras-Pasiut:

Czy absolwenci szkół odczuwają stres przed maturą?

Czego najbardziej się obawiają tegoroczni maturzyści?