Matury coraz bliżej! Tak jak w ubiegłych latach, egzamin dojrzałości odbędzie się po majówce. Kiedy dokładnie? Jakie kryteria maturzysta musi spełnić, aby zdać? Kiedy można spodziewać się wyników matur? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w tym artykule.

Matury ruszą tuż po majówce. Oto terminy egzaminów, do których każdy maturzysta musi przystąpić:

4 maja 2022 (środa) godz. 9.00 - egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym

(środa) godz. 9.00 - egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym 5 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 - egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym

(czwartek) godz. 9.00 - egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym 6 maja 2022 - egzamin maturalny z języka obcego (o 9:00 z j. angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu, o 14:00 egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym)

Matury w pierwszym terminie będą trwać do 23 maja 2022 roku.

Poniżej dokładny harmonogram egzaminów:

4 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej

5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki

6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii

10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

12 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

16 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

17 maja rano będzie egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym

18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym

19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki

20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego.

23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Co zrobić, by zdać? Przedmioty obowiązkowe

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego. Z każdego z wymienionych egzaminów musi otrzymać minimum 30 procent.

To jednak nie wystarczy! Maturzysta musi przystąpić do pisemnego egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. W tym przypadku nie określono progu zaliczenia przedmiotu.

Co z maturą ustną?

W tym roku - podobnie jak w ubiegłym - matura ustna z języka polskiego i z języka obcego nie jest obowiązkowa.

Do egzaminu ustnego przystępują uczniowie, którym przedstawienie wyników z tych egzaminów jest potrzebne w rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Matury ustne będą odbywać się w dniach od 18 do 20 maja 2022 roku.

Terminy dodatkowe i poprawki

Jeśli ktoś nie będzie mógł przystąpić w głównym terminie do matury - z powodów zdrowotnych lub losowych - nic straconego. Dla takich osób wyznaczono dodatkowy termin.

Matury pisemne w terminie dodatkowym będą odbywać się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 roku. Egzaminy ustne - 14 i 15 czerwca 2022.

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.

Kiedy wyniki?

Na wyniki matur trzeba będzie poczekać do 5 lipca 2022 roku.

Uczniowie, którzy zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki otrzymają września 2022 roku.

Matura dla uchodźców z Ukrainy

Do 31 marca obywatele Ukrainy, którzy chcą w tym roku zdawać do matury, mieli czas na złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Deklarację należało zlożyć u dyrektora szkoły, w której uczy się ukraiński obywatel. Wykaz zdających dyrektorzy musieli sporządzić i przesłać do 5 kwietnia do okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dla uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy maturalnej po 5 kwietnia, wydłużono termin składania deklaracji - do 11 kwietnia.

Obywatele Ukrainy, których przyjęto do szkoły po 11 kwietnia, mogą przystąpić do matur pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.