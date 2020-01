Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla trzech województw przed marznącymi opadami, mogącymi powodować gołoledź. Dla terenów podgórskich wydano również ostrzeżenie przed silnym mrozem. W poniedziałek zacznie napływać do Polski nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ostrzeżenie IMGW przed marznącymi opadami dotyczy 74 powiatów w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenie przed silnym mrozem wydano dla powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego w województwie małopolskim.

Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami i silnym mrozem / IMGW/pogodynka.pl / Internet





Pogoda na Święto Trzech króli

W poniedziałek w kraju na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, a początkowo w centrum oraz na wschodzie również śniegu.



W pasie od Warmii przez Kujawy i północne Mazowsze po wschód Wielkopolski i Ziemię Łódzką oraz w Kotlinie Kłodzkiej rano lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -2 st. na Podhalu i południowym wschodzie, od 0 st. do 3 st. w centrum, na wschodzie i na południu do 5 st. na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni.





Prognoza pogody na 6 stycznia / INTERIA.PL

W nocy z poniedziałku na wtorek na obszarach podgórskich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na północy oraz północnym wschodzie kraju miejscami opady deszczu lub mżawki, lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Na północy oraz w obniżeniach terenu na południu kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, na południu mogą również osadzać szadź. Temperatura minimalna od -9 st. na Podkarpaciu i -5 st. na południu kraju, od -3 st. do -1 st. w centrum, do 2 st., 3 st. nad morzem. W kotlinach karpackich chłodniej, od -15 st. do -12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Wtorek pochmurny. Temperatura nie przekroczy 4 stopni



Prognoza pogody na 7 stycznia /INTERIA.PL



We wtorek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz miejscami w Wielkopolsce duże. Na północnym wschodzie słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie początkowo mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 0 st., 1 st. na południowym wschodzie i wschodzie do 4 st. na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.