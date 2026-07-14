Maciej Ś., były szef KRRiT, zatrzymany przez CBA. „Ostatnie podrygi gnijącej koalicji”

RMF24

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Macieja Ś. i Cezarego J. Maciej Ś. to również były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dobrzyński poinformował, że zatrzymania są związane ze sprawą nadużywania uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”.

Dobrzyński dopytywany na briefingu, czy jest to sprawa polityczna, podkreślił, że nie są to działania polityczne. Daleki jestem od tego, żeby podejrzewać działanie prokuratury w tak poważnej sprawie, jako działanie polityczne. Spekulowanie na temat upolitycznienia sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą - podkreślił.

Po przeszukaniach Maciej Ś. i Cezary J. mają zostać przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Siemoniak i Czarnek o zatrzymaniach

„CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 środki fundacji na kampanię 'Sprawiedliwe Sądy', polegającą przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego” - napisał we na platformie X koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Zaznaczył, że kampania ta odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS i dezawuowała niezawisłe sądy. „Szkody finansowe fundacji wyniosły co najmniej 8,4 mln zł, szkody moralne są nie do oszacowania. Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone” - podkreślił.

„W latach 2016-2023 Polska Fundacja Narodowa przepaliła ponad 400 milionów złotych pochodzących ze spółek z udziałem Skarbu Państwa! W 2016 roku, kiedy zarejestrowano Polską Fundację Narodową, Maciej Świrski stał się jej twarzą, a oficjalnie członkiem zarządu. Tę funkcję pełni do września 2018 roku. Łącznie na wynagrodzenia pracowników PFN wydała w latach 2017-2023 ponad 41 milionów złotych” - stwierdził z kolei Dariusz Joński, europarlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej.

Zupełnie inaczej sprawę widzi Przemysław Czarnek. „Ostatnie podrygi gnijącej koalicji - zatrzymania byłego zarządu PFN za sprawę sprzed prawie 10 lat i przeszukanie u red. Matczuka z TV Republika. To nic innego jak szukanie tematów zastępczych, żeby przykryć afery, kompromitacje, łamanie prawa i nadużywanie uprawnień przez rządzących. Niczym nie przykryjecie upadku, który za chwilę was czeka” - napisał kandydat PiS na premiera.

Cezary J. oprócz roli w PFN, był też radnym Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Piotr Matczuk, o którym pisał Czarnek, to były doradca premier Beaty Szydło. Według TV Republika do przeszukań miało też dojść w domu Anny Plakwicz - pełni ona funkcję dyrektora Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP.

Śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej

W drugiej połowie czerwca 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Postępowanie zostało wszczęte w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w Warszawie przez członków Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, obowiązanych na podstawie przepisu ustawy oraz decyzji Rady Fundacji do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, w związku ze sfinansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe Sądy”, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 mln 428 tys. zł - poinformował wtedy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba.

Dyskusję na temat wydatkowania pieniędzy przez PFN wzbudziły również owiane tajemnicą kulisy zakupu i później sprzedaży jachtu „I love Poland”, za który w 2018 r. zapłacono 900 tys. euro.



Sprawę przejęła potem Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Również Najwyższa Izba Kontroli wytknęła brak kontroli spółek założycielskich nad wydatkami PFN. Fundacja odmawiała poddania się kontroli przez NIK.

Wielokrotnie podnoszono kwestie legalności utworzenia, finansowania i wydatków PFN, podając, że fundacja przeznaczała środki publiczne na cele polityczne, podkreślając brak profesjonalizmu oraz nieprzejrzystość działań. PFN odmówiła dostępu do swoich dokumentów finansowych NIK, argumentując, że nie jest podmiotem dysponującym środkami publicznymi, co skłoniło Najwyższą Izbę Kontroli do złożenia zawiadomienia o możliwym popełnieniu przestępstwa utrudniania kontroli.

Zgodnie z ustawą powołującą Polską Fundację Narodową z 2016 r. (za rządów ówczesnej premier Beaty Szydło), jej celem jest m.in. promowanie wizerunku Polski za granicą i wspieranie polskiej gospodarki.

PFN założyły: Enea, Energa, PGE, Grupa Azoty, Lotos, Tauron, Orlen, PGNiG, PZU, PKO BP, GPW, KGHM, Totalizator Sportowy, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polskie Koleje Państwowe, Polski Holding Nieruchomości i Polska Grupa Zbrojeniowa. Przy jej tworzeniu finansujące ją spółki Skarbu Państwa zobowiązały się bezwarunkowo przez 10 lat do łącznych wpłat na kwotę 45,5 mln zł.