Maciej Ś., były szef KRRiT, zatrzymany przez CBA

RMF24

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o Macieja Ś. i Cezarego J. Maciej Ś. to również były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dobrzyński poinformował, że zatrzymania są związane ze sprawą nadużywania uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”.

Po przeszukaniach Maciej Ś. i Cezary J. mają zostać przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

„W latach 2016-2023 Polska Fundacja Narodowa przepaliła ponad 400 milionów złotych pochodzących ze spółek z udziałem Skarbu Państwa! W 2016 roku, kiedy zarejestrowano Polską Fundację Narodową, Maciej Świrski stał się jej twarzą, a oficjalnie członkiem zarządu. Tę funkcję pełni do września 2018 roku. Łącznie na wynagrodzenia pracowników PFN wydała w latach 2017-2023 ponad 41 milionów złotych” - stwierdził Dariusz Joński, europarlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej.

Polska Fundacja Narodowa (PFN) założona została w 2016 r. przez 17 spółek Skarbu Państwa. Zadaniem Fundacji miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, budowanie marki i promowanie polskiej gospodarki.

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