Wytchnienie od codziennych obowiązków dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami – to ważna forma pomocy dla osób, mieszkających w Łodzi, członków rodzin i opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. Już teraz można składać wnioski o objęcie taką opieką wytchnieniową w edycji 2021.

/ Pixabay

Projekt będzie prowadzony w dwóch formach:

opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego w ośrodku, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z takich form wsparcia, już mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Trzeba udać się do Wydziału Pracy Środowiskowej najbliżej miejsca zamieszkania opiekuna osoby z niepełnosprawnością:

I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50 - dla Bałut oraz części Polesia;

I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50 lub (42) 677 15 52 - dla Śródmieścia oraz Widzewa;

III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 lub (42) 684 54 47 - dla Górnej oraz części Polesia.

Żeby liczyć na przyznanie takiej pomocy, konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego oraz dołączenie kart zgłoszenia i stanu zdrowia. Takie druki są dostępne TUTAJ : (załącznik 7 i 8) lub w wersji papierowej można je dostać w wydziałach MOPS-u.



W Łodzi z usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania będzie mogło skorzystać 20 osób (w tym 10 dzieci do 16. roku życia). Taka forma opieki obejmuje m.in. pomoc: w dokonywaniu niezbędnych zakupów oraz przy przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków, w spożywaniu posiłków lub karmieniu, w sprzątaniu mieszkania, w załatwianiu spraw urzędowych i regulowaniu opłat domowych, przy ubieraniu się, przy przemieszczaniu się, przy pielęgnacji zaleconej przez lekarza, jak również wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających w zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego.

Natomiast opiekę wytchnieniową świadczoną w ramach pobytu całodobowego w ośrodku, placówce zapewni jedno z podłódzkich centrów opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Wolnych jest pięć miejsc (w tym dwa dla dzieci do 16. roku życia). Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła spędzić w takiej placówce maksymalnie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Osoby, które mogłyby skorzystać z pomocy w ramach projektu, będą także wskazywane przez pracowników socjalnych, którzy na co dzień współpracują z rodzinami, gdzie są osoby niepełnosprawne. Program "Opieka wytchnieniowa" powstał, by odciążyć członków rodzin i opiekunów będących bohaterami dnia powszedniego, bo nawet najwięksi bohaterowie bywają od czasu do czasu zmęczeni - mówi zastępca dyrektora łódzkiego MOPS ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami - Piotr Kowalski. Program zapewnia opiekunom wytchnienie od codziennych, często niełatwych obowiązków przy jednoczesnym braku lęku i obaw o to, co podczas tego odpoczynku dzieje się z osobami, którymi na co dzień się opiekują.

Opieka wytchnieniowa jest bezpłatna (w ramach wskazanych limitów). Miasto Łódź finansuje program: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 na poziomie blisko 200 tys. złotych.