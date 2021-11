Kumulacja w Lotto została rozbita! Szczęśliwiec, który poprawnie wytypował "szóstkę", otrzyma prawie 15 mln złotych.

Szczęśliwe liczby wylosowane 9 listopada w Lotto to: 6, 9, 12, 24, 30, 40. Poprawnie wytypowała je osoba, która odwiedziła punkt Lotto przy ul. Władysława Jagiełły 1 w Lublinie.



We wtorkowym losowaniu Lotto padły też 83 "piątki" o wartości 4 024,50 zł i 4 179 "czwórek" o wartości 100,80 zł.



Jak podkreśla Totalizator Sportowy, do tej pory w Lublinie odnotowano już (razem z wczorajszą szóstką) 16 wygranych powyżej miliona złotych w Lotto i 3 milionowe wygrane w Lotto Plus.