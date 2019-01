​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie ks. Paweł Rytel-Andrianik. Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski zapytamy o inicjatywę Barbary Nowackiej, która wczoraj zapowiedziała zbiórkę podpisów pod ustawą o rozdziale państwa i Kościoła. Zakłada on m.in. zniesienie finansowania lekcji religii oraz ubezpieczeń księży i duchownych z budżetu państwa. Co na to biskupi?

REKLAMA