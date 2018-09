KRS zawieszona w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Dariusz Michalczewski skazany za naruszenie nietykalności cielesnej swojej żony, komendant policji z Nadarzyna podejrzany o udział w grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalną produkcją papierosów. Oto sprawy, którymi w poniedziałek żyła Polski i świat. Najważniejsze wydarzenia dnia zebraliśmy dla Was w naszym zestawieniu.

To były najważniejsze wydarzenia dnia / Adam Warżawa/ Karolina Bereza/ Michał Dukaczewski/Policja/Patryk Michalski / PAP

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zawiesza KRS

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zdecydowała o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji. Informację podał przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

O TYM, CO OZNACZA ZAWIESZENIE W ESRS PRZECZYTACIE TUTAJ





Dariusz Michalczewski skazany. "Nigdy mojej żony nie uderzyłem. A że się wyzywamy?"

Dariusz Michalczewski uznany za winnego naruszenia nietykalności cielesnej swojej żony i znieważenia jej - donosi reporter RMF FM Kuba Kaługa. Wyrok ws. zajścia z grudnia 2016 roku zapadł właśnie w sądzie w Gdańsku. Były bokser ma zapłacić 3 tysiące złotych grzywny. On sam tuż po ogłoszeniu wyroku powiedział dziennikarzom, że "to jest jakiś absurd", i zapewniał, że nigdy nie uderzył swojej żony. Pytany, co w takim razie wydarzyło się 21 grudnia 2016, odparł: "Pokłóciliśmy się. Żona pocięła mi dowód - ja wyjeżdżałem akurat - a ja rzuciłem dziadkiem do orzechów w szybę i zbiła się szyba. No i z tego wyszła awantura".

JAK WYROK KOMENTOWAŁ MICHALCZEWSKI? O TYM PRZECZYTACIE TUTAJ



Dariusz Michalczewski skazany za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej żony. "Mieliśmy z Basią więcej gorszych awantur" TVN24/x-news





Kwaśniewski o memach, których jest bohaterem: Niektóre są dość zabawne. Wódki nie piję

Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM był Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent przyznał, że podobają mu się niektóre memy, których jest bohaterem. Zdradził jednak przy okazji, że - wbrew temu, co twierdzą twórcy tych obrazków - nie pije już wódki i innych mocnych alkoholi.

Kwaśniewski: Nie piję wódki Jarosław Gawłowski /RMF FM

CAŁA ROZMOWA ROBERTA MAZURKA Z ALEKSANDREM KWAŚNIEWSKIM DO PRZECZYTANIA I ZOBACZENIA TUTAJ



Nadarzyn: Komendant komisariatu aresztowany. "Nielegalna produkcja papierosów"

CBŚP zatrzymało komendanta policji w Nadarzynie koło Warszawy. Mężczyzna jest podejrzany o udział w grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalną produkcją papierosów. Komendant powiatowy policji w Pruszkowie rozpoczął już procedurę wydalenia zatrzymanego ze służby. 38-latek został tymczasowo aresztowany.

WIĘCEJ O SPRAWIE KOMENDANTA PRZECZYTACIE TUTAJ





Prof. Leszek Balcerowicz o Mateuszu Morawieckim: Z takim człowiekiem nie będę debatować

"Gdyby było wcześniejsze zobowiązanie, że nie będzie całego pasma nieprzerwanych kłamstw" - tak prof. Leszek Balcerowicz odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy byłby gotów przystąpić do polityczno-gospodarczej debaty z premierem Mateuszem Morawieckim. Następnie zaś wyjaśnił, o jakie kłamstwa chodzi: "Dotyczące albo elementarnych faktów, że jakoby poprzednicy PiS-u niczego nie zbudowali, jak i bardziej wyrafinowane czy perfidne: np. haniebna - to trzeba powiedzieć - kampania Morawieckiego i PiS-u, która polegała na tym, że wyciągnęli faktyczny lub rzekomy przypadek jakiegoś ekscesu sędziego i uogólnili to na wszystkich sędziów, nazywając ich zdrajcami i złodziejami. Z takim człowiekiem nie będę debatować".

Prof. Leszek Balcerowicz: Debata z Mateuszem Morawieckim? Z takim człowiekiem nie będę rozmawiać Michał Dukaczewski /RMF FM