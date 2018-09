Działania Inicjatywy Trójmorza oraz współpraca z USA w dziedzinach bezpieczeństwa: militarnego i energetycznego a także współpraca biznesowa, będą wśród tematów wtorkowego spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem - poinformował prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożą 18 września oficjalną wizytę w Białym Domu. Głównymi punktami wizyty mają być rozmowa "w cztery oczy" prezydentów: Polski i USA, spotkanie obu par prezydenckich, wspólna konferencja prasowa Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa.

Prezydent był pytany przez dziennikarzy w Bukareszcie, gdzie uczestniczył w pierwszym dniu szczytu Inicjatywy Trójmorza, o to, co chciałby usłyszeć w trakcie zaplanowanego na wtorek spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, także w kontekście Trójmorza.



Myślę, że pan prezydent Trump będzie chciał ode mnie usłyszeć o tym, co działo się dzisiaj, bo był bardzo zainteresowany Inicjatywą Trójmorza i przecież przyjechał w zeszłym roku na szczyt Trójmorza w Warszawie właśnie dlatego, że bardzo mu się spodobało to, że współpracujemy ze sobą, że jesteśmy razem, że pokazujemy tę jedność i że są możliwości rozwojowe - powiedział Andrzej Duda.



Na pewno będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, także energetycznym, na pewno będziemy rozmawiali o współpracy w tym zakresie, na pewno będziemy rozmawiali o tym, co naturalne, jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo militarne, na pewno będziemy też rozmawiali o współpracy biznesowej, gdzie to Trójmorze - i w zakresie energii i w zakresie w ogóle biznesu - ma dla USA duże znaczenie, co mnie ogromnie cieszy - dodał prezydent.



Podkreślił, że "USA, co naturalne, szukają partnerów i nowych rynków zbytu". I tu rozwijająca się dynamicznie Europa Środkowa została dostrzeżona i jest to szansa dla Stanów Zjednoczonych i dla nas - zaznaczył Andrzej Duda.





Paweł Żuchowski o kulisach wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie Paweł Żuchowski /RMF FM

Według programu wizyty pary prezydenckiej w Waszyngtonie, rozpocznie się ona około południa czasu lokalnego od powitania Andrzeja Dudy wraz z małżonką przez Donalda Trumpa i Melanię Trump w Białym Domu.



Blair House w Waszyngtonie Paweł Żuchowski /RMF FM



Polska para prezydencka złoży podpis w księdze pamiątkowej. Następnie w Gabinecie Owalnym odbędą się rozmowy obu par prezydenckich, a potem Andrzej Duda i Donald Trump będą rozmawiać "w cztery oczy". Po tej rozmowie odbędzie się spotkanie delegacji Polski i USA. Jak poinformował w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, w spotkaniu ze strony amerykańskiej uczestniczyć będą też m.in. wiceprezydent USA Mike Pence oraz sekretarz stanu Mike Pompeo.

Blair House w Waszyngtonie Paweł Żuchowski /RMF FM





(mpw)