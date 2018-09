Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM był Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent przyznał, że podobają mu się niektóre memy, których jest bohaterem. Zdradził jednak przy okazji, że - wbrew temu, co twierdzą twórcy tych obrazków - nie pije już wódki i innych mocnych alkoholi.

Aleksander Kwaśniewski / Maciej Kulczyński / PAP

Jak mówił Wańkowicz: dobrze czy źle, byle po nazwisku. W tym sensie utrzymuje mnie to przy życiu - stwierdził żartobliwie były prezydent pytany o memy, których jest bohaterem. Memy - wszystkie zresztą, nie tylko mnie dotyczące - mają to do siebie, że niektóre są wspaniałe, fantastyczne, z pełnym poczuciem humoru. Inne są średnie, a inne są takie dosyć chamowate mówiąc wprost - tłumaczył gość Roberta Mazurka.

Kwaśniewski przyznał, że niektóre memy na jego temat tworzone przez internautów są dość zabawne, ale martwi go ich monotematyczność. Wszystkie związane są z alkoholem - tymczasem były prezydent przyznał, że nie pije już ani wódki, ani innych mocnych alkoholi. Jeżeli pan lubi dobre wino to mogę zaprosić - zwrócił się do Roberta Mazurka.