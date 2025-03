Nieco ponad 42 tysiące osób wzięło do tej pory udział w szkoleniach wojskowych organizowanych przez Wojsko Polskie w ramach projektów organizowanych od 2022 roku - ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Chodzi m.in. o "Trenuj z wojskiem", "Wakacje z wojskiem" czy "Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku".

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Rząd nadal pracuje nad pomysłem powszechnych szkoleń wojskowych. Program jest konsultowany w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wiadomo jedynie, że nie będą one obowiązkowe.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów Donald Tusk przypomniał, że obecnie dobrowolne zasadnicze szkolenia wojskowe trwają miesiąc. Każda osoba, która bierze w nich udział, otrzymuje 6 tys. zł.

Dla nas najważniejsze jest, żeby każdy zainteresowany mógł najpóźniej w 2026 r. w takim szkoleniu uczestniczyć. To oznacza zadanie trudne, ale wiem, że wykonalne - powiedział, dodając, że mowa tylko o szkoleniu zasadniczym, a będą także te specjalistyczne, przeprowadzane w innym trybie.

Obecnie miesięczne szkolenie podstawowe to wstęp do służby w wojskach operacyjnych. Kandydaci odbywają je w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którą następnie mogą kontynuować na trwającym do 11 miesięcy szkoleniu specjalistycznym. Po tym mogą np. ubiegać się o przyjęcie do służby zawodowej. W tej chwili szkolenie podstawowe w ramach DZSW przechodzi rocznie ok. 35 tys. osób.

Tyle osób wzięło udział szkoleniach organizowanych przez Wojsko Polskie

Jednocześnie Wojsko Polskie organizuje kursy w ramach kilku projektów, których celem jest szybkie przeszkolenie chętnych osób m.in. z obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych.

To m.in. akcja "Trenuj z wojskiem", która w tym roku będzie miała swoją piątą edycję. To sobotnie, 8-godzinne szkolenie, na które można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób. Wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Lista jednostek wojskowych, gdzie odbywać się będą tego typu szkolenia, jest dostępna m.in. na stronach internetowych MON. W ćwiczeniach może wziąć udział każdy Polak w wieku od 15 do 65 lat.

Według ostatnich danych, do których dotarł reporter RMF FM Kacper Wróblewski, we wszystkich tego typu projektach wzięło udział około 42,5 tys. osób ("Wakacje z wojskiem" - 11 tys., "Trenuj z wojskiem" - 25 tys. i "Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku" 6,5 tys.).