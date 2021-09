269 laptopów dla uczniów i nauczycieli krakowskich szkół branżowych i o profilu technicznym zakupiło Miejskie Centrum Obsługi Oświaty. Komputery, warte ok. 730 tys. zł, posłużą do realizacji zajęć, szkoleń i egzaminów zdalnych.

Laptopy dla uczniów / krakow.pl /

"Od wielu lat inwestujemy w rozwój kształcenia zawodowego. Dofinansowujemy zakup nowoczesnego sprzętu, organizujemy dodatkowe kursy i szkolenia dla nauczycieli. Teraz, korzystając ze środków europejskich, dla prawie 30 krakowskich szkół branżowych zakupiliśmy laptopy. Będą wykorzystywane do nauki zdalnej" - napisał w na swoim profilu facebookowym prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Wartość nowo zakupionych 269 laptopów to ok. 730 tys. zł.



Od 2017 r. Gmina Miejska Kraków realizuje projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II", który potrwa do końca 2021 roku. Do tej pory skorzystało z niego 4 tys. uczniów, a docelowo beneficjentów ma być dwa razy tyle. Główne działania obejmują: doradztwo zawodowe (utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, które mają pomóc uczniom VII i VIII klas szkół podstawowych wybrać dalszy kierunek edukacji), dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego dla uczniów i nauczycieli (utworzenie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej), zakup niezbędnego wyposażenia dla szkół (doposażenie w sprzęt techniczny i dydaktyczny, służący do realizacji zajęć i programów rozwojowych zaplanowanych w ramach projektu).